Прокурорска абракадабра по преписките за „Хемус“

С поредно прикриващо бездействието по корупционните дела съобщение излезе Софийската градска прокуратура. Реакцията е по повод медийни публикации за пълната мъгла, в която държавното обвинение е потопило проверките и разследванията за престъпните схеми по източване на средства за строителството на магистрала „Хемус“. За капак, отричайки липсата на прозрачност, СГП отново не дава информация за напредък, а се позовава на предходно съобщение от месец юни, в което също липсва конкретика. За капак се позовава на отказ на наблюдаващ прокурор да предостави такава.

„Във връзка с медийни публикации по случаи, свързани с автомагистрала „Хемус“, Софийска градска прокуратура предоставя следната информация. По повод твърдението, че СГП запазва институционално мълчание по делата под неин надзор и ръководство, които се водят за изграждането на АМ „Хемус“, СГП припомня, че многократно в различни форми е предоставяла информация в рамките на разрешеното от закона. Последно, публична информация е изнесена с прессъобщение от 23.06.2026 г.

По едно от активните дела, свързани с участък към АМ „Хемус“, наблюдаващият прокурор не е дал разрешение да се предоставя информация, тъй като е счел, че това ще затрудни работата по делото. Поради това СГП не може да информира обществеността за хода на разследването. Единствено може да уведоми, че делото е образувано от наблюдаващ прокурор в СГП на 19.08.2022 г.; разпределено е за работа на един разследващ орган от ГДБОП-МВР от самото му начало до момента.

Наблюдаващите прокурори системно са давали подробни писмени указания, които е следвало да се изпълнят от разследващия орган; дори когато делото е на доклад при наблюдаващ прокурор, той е указал междувременно разследването да продължи, без да бъдат преустановявани действията по събиране и проверка на доказателства, като е взел необходимите организационни мерки за това.

СГП припомня, че административният ръководител на която и да е прокуратура няма правомощия да указва на наблюдаващите прокурори какви решения да взимат по делата си, как да ръководят разследванията, в каква насока да упражняват надзор върху тях, дали и с какви актове да ги приключват.“

Междувременно минаха повече от 5 години от началото на разследванията за безстопанственост, пране на пари и длъжностни престъпления при строежа на магистралата, резултати няма.