Лаборатория в кв. „Филиповци“ бълвала фентанила за страната

Лабораторията за опасния наркотик фентанил е действала в ромския квартал „Филиповци“ в столицата. Както „Банкеръ“ написа, дневно оттам са тръгвали към дилърите в страната от 5 до 10 кг от дрогата.

Днес спряхме лаборатория за производство на фентанил, основните производители са задържани, предстои повдигане на обвинения и още арести, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във фейсбук профила си. Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията, пише още МВР-шефът.

„Всяка подобна операция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за децата ни. Борбата с наркоразпространението няма да се води на думи и с концепции, а с реални действия и то насочени към производители и разпространители. Цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите! Такива са ясните указания на премиера Румен Радев“, пише още Демерджиев.

МВР-шефът поздрави служителите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ за акцията. Предстои брифинг на правоохранителните органи във връзка с акцията.