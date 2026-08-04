Избраха с жребий пред нотариус председател на антикорупционната комисия

С екзотична процедура по избор на председател продължи устройването на новата антикорупционна комисия. Процедурата се е провела в сградата на Народното събрание, като преди това новоизбраните членове на органа са встъпили в длъжност. Това става ясно от съобщения на Върховният административен съд и Висшият адвокатски съвет, които излъчиха по един член на комисията.

За първи ротационен председател в продължение на една година е избран излъченият от парламентарното мнозинство Пламен Тодоров. Другите членове са посоченият от президента – Павел Гайдаров, от ВАС – Мариана Шотева, и от адвокатурата – Милен Шопов. като всеки от тях е подписал акт за встъпване в длъжност и е подписал декларация за политически неутралитет. По закон петият член трябва да бъде избран от Върховния касационен съд, но процедурата се провали с липсата на подкрепа за единствения кандидат – съдията Ивайло Иванов.

Първият председател на новата Комисия за противодействие на корупцията Пламен Тодоров ръководеше Агенцията за държавна финансова инспекция. Завършил е Академията на МВР със специалност „Защита на националната сигурност“ и „Право“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Започнал е работа като полицай в Плевен, а от 2012 г. до 2017 г. е бил експерт в дирекция „Правно нормативна дейност“ на ДАНС.