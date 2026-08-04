ДБ пита OFAC за рушветите от Божков към Борисов

„Демократична България“ пита с писмо Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ – OFAC смята ли за установени корупционните плащания от бизнесмена Васил Божков към експремиера от ГЕРБ Бойко Борисов и финансовия му министър Владислав Горанов. Питането е във връзка с публикуван от разследващия сайт BIRD документ, в който се цитира отговор на OFAC до Божков с изложени основания за наложените му санкции по глобалния американски закон „Магнитски“.

„OFAC установи, а ищецът призна, че е плащал пари на бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на това Борисов и Горанов да фаворизират бизнеса му. Това изцяло попада в дефиницията и общото разбиране за подкуп. Действията на ищеца са били „предлагане“ на „сума пари“ с цел „убеждаване“ на тези правителствени представители „да действат“ в „полза“ на ищеца“, е посочено в отговора на OFAC, приложен към делото, заведено от Божков за изваждането му от санкционния списък.

Според ДБ, българското общество трябва да бъде запознато подробно с казуса, който касае бивш премиер на страната. По-конкретно, представителите на коалицията отправят въпроси към OFAC:

1. Смята ли OFAC за установено, въз основа на информацията, изложена с публикувания документ, че Васил Божков е извършвал плащания към Бойко Борисов в замяна на благоприятно третиране на неговите бизнес интереси?

2. За целите на съответното производство по налагане на санкции, смята ли OFAC, че изводът, че Васил Божков е подкупил Бойко Борисов, е достатъчно обоснован и не е оспорен по същество?

3. Като се има предвид, че OFAC е наложила санкции на Владислав Горанов по глобалния закон „Магнитски“, съгласно Изпълнителна заповед 13818, докато по отношение на Бойко Борисов не е обявена публично съпоставима мярка, може ли OFAC да поясни дали тази разлика произтича от наличните доказателства, от приложимите критерии за налагане на санкции или от други съображения, които могат надлежно да бъдат оповестени?

В допълнение към писмото до OFAC, ДБ отправят въпроси и към и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова и към ДАНС.

„Предвид настъпилата промяна в публично известните обстоятелства, бихме искали да ни уведомите дали прокуратурата ще извърши незабавна проверка на новооповестената информация и ще прецени необходимостта от възобновяване, допълване или образуване на съответните преписки и досъдебни производства. Молим също да посочите дали ще бъде извършен цялостен преглед на действията, предприети по предходно подадените сигнали, както и дали ще бъдат изискани по официален ред административната преписка, документите и другата относима информация, с която разполагат OFAC, Министерството на правосъдието и останалите компетентни органи на САЩ,“ питат от ДБ.

От коалицията очакват прокуратурата да уточни дали ще използва предвидените механизми за международно правно сътрудничество, за да установи фактическата и доказателствената основа на констатацията, посочена в съдебния документ, включително наличието на финансови данни, документи, свидетелски сведения или друга информация, която би могла да има значение за наказателно производство в България.