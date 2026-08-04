Антимафиоти разбиха лаборатория за фентанил в София

Антимафиоти от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) откриха при спецоперация високотехнологична лаборатория за производство на фентанил в столицата. Според неофициална информация, лабораторията е произвеждала дрогата за разпространение в цялата страна. Твърди се, че на ден от цеха са излизали 5-10 килограма фентанил.

МВР все още не е потвърдило официално информацията, но се твърди, че „готвачите“ на фентанила са задържани на място. Оборудването на лабораторията е скъпо и високотехнологично. Според анонимни източници, на място са предприети мерки за безопасност, като участниците в спецоперацията носят лични предпазни средства заради опасността от отравяне с пари от производствения процес.

Целият район е отцепен, на място има и линейки. Фентанилът е изключително рисков и опасен, дори малки количества от него могат да доведат до свръхдоза. Възможно е забавяне или спиране на дишането. Често незаконно произведен фентанил се смесва с други наркотици или се продава като други вещества, без човек да знае, че го приема. Фентанилът може да предизвика силна физическа и психическа зависимост, предупреждават експерти.