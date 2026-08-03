Шишков потвърди: Всички нови магистрали – на концесия

Всички нови автомагистрали, както и пътища, ще бъдат изграждани на концесия, потвърди намерението на управляващите регионалният министър Иван Шишков на работна среща с кметове от община Бургас. Причината за новия подход е бюджетният дефицит, който изключва самостоятелно финансиране с изцяло публични средства.

„Ще направим проекти, ще направим подробни устройствени планове, ще отчуждим терените и ще намерим концесионера, който ще изгради пътищата и, разбира се, след това ще ги експлоатира и ще ги поддържа в продължение на 30 години. И тогава, мисля че въпросът „Кой открадна магистралата?“ няма да го има. Обаче, за сметка на това ще имаме магистрали, ще имаме пътища“, заяви Шишков с уверението, че така ще бъдат избегнати проблемите с реализацията на проектите.

Предстои да бъдат проектирани и започнати близо 800 км нови магистрали и около 100 км. други пътища, които да бъдат реализирани чрез концесии. Останалата част от магистралната мрежа, по думите му, ще трябва да бъде довършена със средства от републиканския бюджет. Преди повече от месец Шишков посочи изрично магистралите „Черно море“, „Рила“, „Русе – Маказа“ и тунела „Петрохан“ като възможни за проектиране и концесиониране в рамките на година и половина.