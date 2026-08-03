Регистърът за личния фалит вече работи

Регистърът за несъстоятелност на физическите лица към Агенцията по вписвания е въведен в експлоатация от днес въз основа на едноименния закон, който влезе в сила миналия месец. В следващите месеци ще стане ясно доколко новата уредба, приета под натиск като условие за получаване на средства по плана за възстановяване, ще работи. Както писахме вече, законът е с крайно ограничен обхват предвид големия брой изключения, които не позволяват масова злоупотреба с правото на личен фалит.

Регистърът е първият изцяло автоматизиран регистър на Агенцията по вписвания, който ще работи без участие на длъжностно лице по регистрацията. След постъпването на актовете и обстоятелствата по предвидения в закона ред, същите се вписват и обявяват автоматично от информационната система. Гражданите и институциите могат свободно да извършват публични справки в Регистъра, както и да заявяват административни услуги, като всички услуги с изключение на вписването и обявяването на актове и обстоятелства могат да бъдат заявявани както по електронен път чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги на Агенция по вписванията.