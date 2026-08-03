Жандармеристи дисциплинираха роми в Ихтиман за среднощен шум

Жандармерия и полиция се включиха в невиждана досега спецоперация срещу нарушаването на обществения ред и среднощната тишина от страна на ромски фамилии в Ихтиман. От Областна дирекция на МВР информираха, че повод за акцията е силна музика в квартал „Изток“ посред нощ. При обход полицаи установили, че на улицата били изнесени колони, които дънели чалга на макс.

Полицаите културно отправили забележка и устно разпоредили шумът да бъде намален. Тогава от къщата излези двадесетина души, като двама направо се нахвърлили с юмруци срещу полицаите. Те извикали помощ от колегите си, и се стигнало до намеса на жандармеристи, след което тишината била възстановена.

Биячите са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Нарушения са установени на 10 частни адреса, като уредбите са иззети.

В същото време и в Самоков полицията се сблъскала с подобни промлеби и установила нарушения на нощната тишина на 6 адреса. При проверката са иззети пет озвучителни системи, съставени са шест акта.

И на територията на Ботевград са констатирани на 10 адреса. Иззети са пет уредби и са съставени са 10 акта.