Слагат ред при атракционите в реки, езера и язовири

Министерството но икономиката е публикувало за обществено обсъждане Наредба за изискванията за безопасност на атракционните услуги с увеселителни съоръжения – източник на повишена опасност. С документа се създава единна нормативна рамка за безопасното предоставяне на услуги с високорискови увеселителни съоръжения, включително високоскоростни, въртящи се атракции, съоръжения с центробежно задвижване и атракции на голяма височина.

Наредбата е в съответствие със Закона за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, като въвежда изисквания към организацията на дейността, подготовката на персонала, ежедневните проверки, техническата поддръжка, инструктажа на ползвателите, действията при аварийни ситуации, както и използването на необходимото оборудване и предпазни средства.

С влизането в сила на нормативния акт ще бъде ясен броят на доставчиците на атракционни услуги с увеселителни съоръжения, представляващи източник на повишена опасност. Целта е да се гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на ползвателите и на третите лица, да се намали рискът от инциденти и да се създадат ясни и еднакви правила за всички доставчици на атракционни услуги. Правилата трябва да осигурят по-ефективен контрол върху дейността, по-висока информираност на потребителите и по-сигурно използване на увеселителните съоръжения.