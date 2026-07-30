Регламентират трансграничното прилагане на СРС

Държавна агенция „Технически операции“ към Министерския съвет предлага на кабинета за одобрение промени в Закона за специалните разузнавателни средства, с които да се регламентират редът и условията за извършване на трансграничното наблюдение от територията на Република България на територията на друга държава. В обхвата на режима ще са както случаите на предварително дадено разрешение на чужд компетентен орган, така и спешните случаи на преминаване на границата на друга държава.

Определени са легитимните органи, които имат право да искат продължаване на трансгранично наблюдение на територията на друга държава в зависимост от това дали наблюдението продължава на територията на държава, страна по Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген или на територията на държава, която не е страна по Споразумението от Шенген; структурите, които прилагат трансграничното наблюдение, и техните правомощия.

Ще бъде извършена децентрализация на органите, които имат право да се произнасят по входящи молби за правна помощ. За молби от държави, които не са страни по Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген ще бъде запазена компетентността на Върховната касационна прокуратура за произнасяне по молбите и съответно на Софийски градски съд за даване на разрешение за продължаване на трансграничното наблюдение на територията на страната.