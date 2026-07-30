Разследващите мълчат за разпрата между Симона Пейчева и убития в Банкя бизнесмен

Противоречиви сигнали дава МВР по разследването на убийството на бизнесмена Владимир Янков, известен като Владо Загатото. След като в медиите се появи информация с източник Столичната дирекция на вътрешните работи, че по случая се издирва бившата гимнастичка Симона Пейчева, сега се твърди обратното – че това не се налагало, а тя била вече разпитана.

Именно Пейчева е спрягана за жената, с която Янков вечерял в ресторант в Бояна преди да се скарат и той да се прибере и намери смъртта си в дома си в Банкя, опожарен след убийството. Досега стана ясно, че основната версия по разследването е умишлено умъртвяване, като палежът е също умишлен за прикриване на следите.

Янков е сочен за утвърден в бизнеса с кафе, чай, вендинг машини и специализирано оборудване за приготвяне на напитки. Партнирал си с множество международни компании и утвърдени марки в бранша. Фирмите с негово участие сочат обаче и присъствие в автомобилния бранш, спедицията и логистиката, като някои от тях са с името на прочутото италианско студио за автомобилен дизайн.