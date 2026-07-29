Кабинетът одобри промени срещу делата – шамари

Министерският съвет одобри промени в Гражданския процесуален кодекс за въвеждане на особено производство срещу дела – шамари, които целят заглушаване на публичната критика. При тях се предявяват искове не за да осигурят защита на накърнени законни интереси и права, а за възпрепятстват, ограничат, санкционират и тормозят ответника.
Промените транспонират изискванията на Директива (ЕС) 2024/1069 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява („стратегически съдебни производства,
насочени срещу публично участие“) – т. нар. SLAPP дела (Strategic Lawsuit Against Public Participation).
Въвежда се легална дефиниция на „публично участие“ – изявление или дейност на физическо или юридическо лице при упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, на свобода на изкуствата и науката или свобода на събранията и сдруженията, както и свързани с това подготвителни и подпомагащи действия, по въпрос от обществен интерес. Дефинирано е и понятието „въпрос от обществен интерес“ – въпрос, който е от естество да засегне правата и законните интереси на обществото в области като:
- основни права, обществено здраве и безопасност, околна среда или климат;
- дейности на лице, което е публична фигура в обществения живот или частния сектор;
- въпроси, обсъждани в производства пред органите на законодателната, изпълнителната или съдебната власт, органите на местното самоуправление и други производства, предвидени в закона;
- сигнали или публично оповестена информация за корупция, измама или други престъпления или административни нарушения;
- дейности, насочени към защита на ценностите, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз или Конституцията на Република България, включително защитата на демократичните процеси от незаконна намеса, по-специално чрез борба с дезинформацията.
Ответникът ще може да получава безплатна адвокатска помощ за отхвърляне на иск, предявен поради публичното му участие, като очевидно неоснователен. Искането за това може да бъде направено най-късно в първото заседание за разглеждане на делото. Съдът се произнася по искането в едноседмичен срок. Когато установи, че искът е очевидно неоснователен, ще указва на ищеца да обоснове иска си в едноседмичен срок. Ако той не го направи или въпреки това искът остава очевидно неоснователен, съдът в закрито заседание постановява решение, с което го отхвърля.
Изброени неизчерпателно серия от обстоятелства, които следва да съобрази съдът, за да установи дали ищецът злоупотребява с процесуалните си права, защото ответникът има „публично участие“:
- неравнопоставеност на силите между страните;
- необоснованост, непропорционалност или прекомерност на иска или на част от него, включително на цената на иска, спрямо твърдяното засягане на правата на ищеца;
- множество производства или координирани правни действия, започнати от ищеца или от свързани страни във връзка със сходни въпроси или основани на едни и същи факти, включително с трансграничен елемент;
- сплашване, тормоз или заплахи от страна на ищеца или неговите представители преди или по време на производството, включително чрез медийни публикации, икономически или политически натиск, както и сходно поведение на ищеца по други дела;
- злоупотреба с процесуални права от ищеца, включително забавяне на производството, избор на съд, прекратяване на производствата на по-късен етап, с цел създаване на затруднения за процесуалната защита на ответника или извършването на допълнителни разноски;
- умишлено насочване на иска срещу физически лица вместо срещу юридическото лице, отговорно за посочените в исковата молба действия или изявления;
- действия по дискредитиране или разкриване на подробности от личния живот на ответника;
- други действия на ищеца, насочени срещу упражняването на правото на свобода на изразяване на мнение и свобода на информация по въпроси от обществен интерес, на свобода на изкуствата и науките или на свобода на събранията и сдруженията по въпроси от обществен интерес.