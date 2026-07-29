Кабинетът одобри промени срещу делата – шамари

Министерският съвет одобри промени в Гражданския процесуален кодекс за въвеждане на особено производство срещу дела – шамари, които целят заглушаване на публичната критика. При тях се предявяват искове не за да осигурят защита на накърнени законни интереси и права, а за възпрепятстват, ограничат, санкционират и тормозят ответника.

Промените транспонират изискванията на Директива (ЕС) 2024/1069 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява („стратегически съдебни производства,

насочени срещу публично участие“) – т. нар. SLAPP дела (Strategic Lawsuit Against Public Participation).

Въвежда се легална дефиниция на „публично участие“ – изявление или дейност на физическо или юридическо лице при упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, на свобода на изкуствата и науката или свобода на събранията и сдруженията, както и свързани с това подготвителни и подпомагащи действия, по въпрос от обществен интерес. Дефинирано е и понятието „въпрос от обществен интерес“ – въпрос, който е от естество да засегне правата и законните интереси на обществото в области като:

основни права, обществено здраве и безопасност, околна среда или климат;

дейности на лице, което е публична фигура в обществения живот или частния сектор;

въпроси, обсъждани в производства пред органите на законодателната, изпълнителната или съдебната власт, органите на местното самоуправление и други производства, предвидени в закона;

сигнали или публично оповестена информация за корупция, измама или други престъпления или административни нарушения;

дейности, насочени към защита на ценностите, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз или Конституцията на Република България, включително защитата на демократичните процеси от незаконна намеса, по-специално чрез борба с дезинформацията.

Ответникът ще може да получава безплатна адвокатска помощ за отхвърляне на иск, предявен поради публичното му участие, като очевидно неоснователен. Искането за това може да бъде направено най-късно в първото заседание за разглеждане на делото. Съдът се произнася по искането в едноседмичен срок. Когато установи, че искът е очевидно неоснователен, ще указва на ищеца да обоснове иска си в едноседмичен срок. Ако той не го направи или въпреки това искът остава очевидно неоснователен, съдът в закрито заседание постановява решение, с което го отхвърля.

Изброени неизчерпателно серия от обстоятелства, които следва да съобрази съдът, за да установи дали ищецът злоупотребява с процесуалните си права, защото ответникът има „публично участие“: