ВСС отпочва дисциплинарка срещу апелативния прокурор на Пловдив

Броени дни, след като отказа да отстрани градския прокурор на София Емилия Русинова, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започна дисциплинарно производство срещу апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. За разлика от Русинова, чието отстраняване беше поискано от двама поредни правосъдни министри, инициатор на дисциплинарката срещу Стоев е временният главен прокурор Ваня Стефанова. При това тя иска не само свалянето му от ръководния пост, но и изхвърляне от съдебната система.

В основата на искането е сигнал срещу Стоев за оказан от него натиск и неправомерни действия спрямо висш полицай. За скандала съобщи преди месец правосъдният министър Николай Найденов, като стана ясно че Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е проявил обичайното бездействие при прикриване на корупционни сигнали – върнал го с мотива, че подателят не посочил своето ЕГН и обстоятелства, свързани с твърдените нарушения. Стефанова преценила обаче, че твърденията са изключително сериозни и обосновават отстраняване на Стоев от системата.

От прокуратурата посочват, че Комисията по професионална етика към Върховната касационна прокуратура заключава, че с поведението си апелативният прокурор на Пловдив е допуснал поведение в противоречие както със законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, поради което същото следва да бъде определено като нарушение на служебните задължения и накърняване на престижа на съдебната власт.