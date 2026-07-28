Бивш директор на „Булгаргаз“ осъди прокуратурата за прекратено дело

За поредното си ялово разследване по знаково дело прокуратурата е осъдена на първа инстанция да плати 10 хил. евро на бившия изпълнителен директор на „Булгаргаз“ Людмил Йоцов, съобщава „Лекс“. Искът му в размер на 120 хил. лв. е заведен след прекратяване на разследването, по което беше обвиняем заедно с бившия министър на енергетиката в кабинета „Петков“ Александър Николов и заместника му Данаил Николов.

Александър Николов и Людмил Йоцов бяха обвинени в безстопанственост – първият за неупражнен контрол върху втория, който на свой ред не положил достатъчно грижи за повереното му държавно дружество. Обвиненията бяха повдигнати след отказа на България да плаща на „Газпром“ в рубли за договорните доставки на газ, след което руският доставчик спря да изпълнява договора в последните месеци от срока му.

От ГЕРБ обвиняваха тогава кабинета на Кирил Петков и „Продължаваме промяната“ (ПП), че са сключили договор с румънска фирма, дъщерна на „Газпром Швейцария“, като договорената цена е по-висока от тази по неизпълнения договор. Изпратен беше сигнал до ДАНС, по който прокуратурата започна разследването, обявявайки че щетата за „Булгаргаз“ надхвърля 88 млн. лв., тъй като обвиняемите не са осигурили алтернативни на „Газпром“ доставки на газ, а са купили през посредник от руската страна с надценка от 30%.

Йоцов посочва интервю на тогавашния заместник-главен прокурор Борислав Сарафов пред БНТ, в което подчертава ролята на Йоцов като ръководил на фирмата-посредник.

„Това се нарича кражба за милиони – нагла, безочлива, арогантна кражба. Представете си, частната фирма, която до вчера е управлявал, става посредник и завишава цената с 30% на същата руска газ. Тежък конфликт на интереси. Те имат законово задължение да намерят алтернативна газ. Не са предприели никакви действия по осигуряване на прозрачни тръжни процедури, за да дойдат доставчици на друга газ, а не на руската“, заявява Сарафов.

От показания по делото на Паолина Христова, която по времето на Йоцов в „Булгаргаз“ е шеф в дирекция „Търговия с природен газ“, става ясна че и тя съди прокуратурата за незаконно обвинение по същия казус. За него не се беше чуло досега, вероятно защото е било прекратено бързо и тихомълком.