Удариха поредна пратка контрабандни вейпове

Полицията в Първомай спипа товарен микробус 37 кашона, пълни с общо 7400 електронни цигари тип „вейп“ без български бандерол. Криминално проявеният и осъждан водач на превозното средство е от София, като заедно с него са арестувани още двама мъже – чужденци, осигурявали с лекия си автомобил безпрепятственото придвижване на буса. За капак шофьорът бил под въздействие на кокаин.

При подобна специализирана операция полицията в Асеновград пък установиха домашна работилница за преработка на тютюн в село Златовръх, оборудвана с електронна машина за рязане и везна. При претърсването са иззети около 50 кг. суровина и над 5 кг. готова продукция, както и 100 л. течност със специфичен мирис на спирт. Задържаният собственик също се оказал криминално проявен и осъждан.