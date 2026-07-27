Съдят охранители, пребили задържан крадец

Окръжна прокуратура-Русе е предала на съд двама охранители на частно търговско дружество за нанесен побой над лице, опитало се да извърши кражба от охраняван от фирмата обект в Западната промишлена зона на дунавската столица. Частното наказание било наложено, след като техни колеги задържали апаша при опит да отмъкне електрически кабели от складово помещение. Дежурните на смяна гардове го затворили в едно от служебните помещения и уведомили за това двамата силоваци, които пристигнали на място.

Вместо да сигнализират МВР, те започнали да го налагат с ръце и крака по тялото и главата, ползвайки пластмасова палка и метална тръба като помощни средства. Часове по-късно го откарали и оставили в безлюдна местност в покрайнините на гр. Русе. Намерил го случайно минаващ наблизо гражданин, който подал сигнал на тел. 112, а медицински екип откарал крадеца в болница. Биячите ще бъдат съдени за опит за убийство по особено мъчителен начин и с особена жестокост.