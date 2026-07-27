Съдят измамник, прибрал 50 хил. евро за доставка на мобилни телефони

Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем мъж, измамил свой познат с обещание за доставка на евтини мобилни телефони. Мошеникът уверил, че ще ги вземе на лизинг от комуникационна компания, но трябвало да плати първа вноска, за което му били нужни средства. Клиентът клъвнал и на няколко пъти му дал различни суми, в общ размер на 50 200 евро, но така и не получил в срок мобилните устройства.

За да оправдае забавянето, „доставчикът“ се свързвал с него по мобилни приложения, представяйки се с различни имена, уж на са служители в компанията с ангажимент да съдействат. След като в продължение на няколко месеца мобилните телефони не били получени, пострадалият подал сигнал в полицията, която констатирала че измамникът е криминално проявен и осъждан.