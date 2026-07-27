Смениха шефа на дирекцията на МВР в Кюстендил

Областната дирекция на МВР в Кюстендил е с нов шеф, съобщиха от ОДМВР. Днес главният секретар на министерството главен комисар Любомир Николов представи старши комисар Васил Йоцов, който е временно преназначен на длъжността със заповед на министъра на вътрешните работи.

Главен комисар Николов благодари на досегашния директор старши комисар Райчо Омерски за усилията и справянето със задачите и пожела приемственост в работата на новия ръководител и неговия екип. Омерски се връща на заеманата от него позиция в сектор „Криминална полиция“ към дирекцията. Той пожела успех на новия шеф и изрази удовлетворение от постигнатите резултати през изминалите 5 месеца, през които ръководи дирекцията. Омерски подчерта, че към момента ОДМВР – Кюстендил се нарежда на четвърто място в страната по разкриваемост на регистрираните престъпления.

От своя страна старши комисар Васил Йоцов благодари за доверието и изрази увереност, че съставът на дирекцията ще продължи да работи всеотдайно за сигурността и спокойствието на гражданите в областта.

Васил Йоцов е служител в системата на МВР от 1999 година, като през годините е заемал различни изпълнителски и ръководни позиции. Досегашната заемана от него длъжност е началник на група „Оперативно-издирвателна дейност“ в ГПУ – Олтоманци към Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман.