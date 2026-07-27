Закопчаха пиян шофьор на ТИР с 5.35 промила алкохол

Полицията в Шумен задържа поредния “рекордьор”, качил се пиян зад волана. Този път става въпрос за 59-годишен мъж, чийто резултат при проверката с дрегер бил 5.35 промила алкохол, съобщиха от полицията в Шумен.

Случаят е от 24 юли, когато полицейски екип спрял за проверка във Велики Преслав водача, който шофирал товарен автомобил. Униформените веднага забелязали, че водачът е във видимо нетрезво състояние.

След направения тест и въпросния резултат от него, мъжът е дал и кръвна проба за анализ.

Той е задържан за до 24 часа, а автомобилът му е иззет. По случая е образувано досъдебно производство.

Говорителят на ОДМВР в Шумен Ася Аспарухова коментира пред БТА, че 5.35 промила е рекордно висока концентрация на алкохол, установена с дрегер, за Шуменско.

За юли това е втори подобен случай, след като мъж от столичното село Бистрица беше хванат да шофира с 4.6 промила алкохол – количество, което завършва в повечето случаи с фатален край.