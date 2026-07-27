Жандармеристи надбягаха наркодилър с тротинетка на „Слънчев бряг“

Наркодилър на тротинетка се опита да надбяга жандармерийски патрул на курорт „Слънчев бряг“, но не успя и бе заловен, известиха от МВР. Патрулът от Зоналното жандармерийско управление в Бургас, изпълняващ задачи на територията на „Слънчев бряг“ забелязал млад мъж, придвижващ се с електрическа тротинетка, и му подал сигнал да спре за проверка. Вместо да се подчини, водачът увеличил скоростта и се опитал да избяга.

Жандармеристите обаче спринтирали и успели да го догонят и свалят от тротинетката. Установена е самоличността на мъжа – 25-годишен от Хасково, неизвестен на МВР. При последвалия обиск в него са намерени 21 полиетиленови пликчета, скрити в бельото му. При полевия тест веществото в тях е реагирало на кокаин. Мъжът е задържан и отведен в РУ-Несебър. По случая е образувано бързо производство по чл. 354 А от Наказателния кодекс. Работата по, което продължава от служители на РУ-Несебър.