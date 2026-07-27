Въвеждат строгите евростандарти за енергийната ефективност

Министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане промени в Закона за енергийната ефективност, с които се транспонират в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2023/1791 и Директива (ЕС) 2024/1275. С промените се въвежда изискването да се осигури законодателно прилагането на принципа „Енергийната ефективност на първо място“. Във връзка с това са предвидени задължения към държавните институции, както и към операторите на преносната и разпределителните мрежи за електрическа енергия и газ.

За утвърждаване водещата роля на публичния сектор в областта на енергийната ефективност се регламентират изисквания за намаляване на общото крайно енергийно потребление на всички публични органи с най-малко 1,9 % годишно в сравнение с 2021 г. С промените в закона се предвиждат задължения към всички отоплявани и/или охлаждани сгради, собственост на публични органи, да предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 3 % от общата разгъната застроена площ. Целта е те да се преобразуват в сгради с близко до нулево потребление на енергия или в сгради с нулеви емисии.

Разширен е обхватът на изискванията към възложителите по смисъла на Закона за обществените поръчки и се въвеждат нови изисквания към възлагащите органи по смисъла на Закона за концесиите. Възложителите на обществени поръчки над определена стойност ще трябва да прилагат принципа „енергийната ефективност на първо място“, както и да оповестяват публично информация за въздействието на договорите върху енергийната ефективност.

В проекта са регламентирани изисквания за постигане на общата кумулативна цел за енергийни спестявания при крайното потребление за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. Въвежда се и задължително обследване за енергийна ефективност към предприятията, които не прилагат системи за енергийно управление и чието средногодишно потребление на горива и енергия през предходните три години е над 10 ТJ (2 780 МWh). Предприятията, чието средногодишно потребление на горива и енергия е над 85 ТJ (23 611 MWh) през предходните три години е необходимо да прилагат системи за енергийно управление.

С проекта се въвежда и определение за сгради с нулеви емисии и се разширява обхвата на показателите за енергийни характеристики на сградите. Занапред новостроящите се сгради ще трябва да се проектират така, че да имат оптимален потенциал за производство на енергия от слънце. За задължените лица от сектор Транспорт се определят годишни цели за енергийни спестявания, които ще се изпълняват от складодържателите и онези, които освобождават горива за потребление в транспорта. Регламентирано е, че задължените лица ще изпълняват годишната цел за сектор Транспорт чрез вноска в Националния фонд за декарбонизация. Обхватът на дейността на фонда е разширен с включването в него на мерки в сектор Транспорт.