Вносител на кафе е открит овъглен в къщата му в Банкя

Столичната дирекция на МВР разследва обстоятелствата около мистериозната гибел на 56-годишният бизнесмен Владимир Томов Янков. Той е бил открит мъртъв в ранните часове днес след пожар в къщата му в град Банкя.

Противопожарната служба получава съобщение за пожар в частен имот на територията на Столична община в понеделник сутрин. При овладяването на огнената стихия в една от стаите огнеборците се натъкнали на силно овъгленото тяло на собственика. Мястото на инцидента е блокирано от полицията.

Съдебномедицинската експертиза тепърва ще установява дали смъртта е настъпила в следствие на задушаване от дима или бизнесменът е починал преди избухването на огъня.Според неофициалната информация, разследва се версия за умишлен палеж след евентуално убийство. Полицията и прокуратурата работят по всички възможни хипотези. Извършват се огледи за събиране на доказателства, разпитват се съседи и очевидци на инцидента.

Бизнесменът Янков се занимава с мащабен внос на кафе, чай и вендинг оборудване от Италия.