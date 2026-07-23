ДПС последва Демерджиев с оплакване в Капитолия

Представители на ДПС отнесоха лично във Вашингтон оплакванията си от вътрешния министър Иван Демерджиев за твърдяното от тях изтичане на данни от международната PNR-системата за проследяване на пътуванията със самолети. Делегацията на ДПС в състав заместник-председателката Искра Михайлова, Атидже Алиева-Вели, председател на парламентарната комисия по правата на човека и депутатите Станислав Анастасов и Калин Стоянов, участва в конференцията, посветена на борбата с трафика на хора, организирана от СРАС.

Събитието се провежда в Конгреса на САЩ във Вашингтон, като хората от ДПС се срещнали с конгресмените-републиканци Райли Мур (Западна Вирджиния) и Кристофър Смит (Ню Джърси), както и с Базел Бас, специален агент на ЦРУ. Делегацията провела и двустранни срещи с конгресмен Кийт Селф (Тексас)-член на Комисията по външна политика на Конгреса на САЩ и председател на подкомисията за Европа и конгресмен Джо Уилсън (Южна Каролина)-член на Комисиите по външна политика и въоръжени сили и съпредседател на Групата за приятелство САЩ-България.

Въпросът за евентуално неправомерно ползване на данни от PNR-системата беше повдигнат от ДПС във връзка с информацията за многобройни задгранични пътувания на лидера Делян Пеевски, които Демерджиев свързва системна с проверки за евентуални данни за извършени престъпления, на първо място пране на пари.