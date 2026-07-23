ВКС бламира съдията от „Драго каза“ за антикорупционната комисия

Общото събрание на Върховния касационен съд не излъчи свой човек за член на новата антикорупционна комисия. Единствен кандидат за поста от квотата на съда беше русенският съдията от Административен съд – Русе Ивайло Иванов, нашумял с оплакванията си по скандала с натиск от члена на Висшия съдебен съвет Драгомир Кояджиков да не се кандидатира за председател на русенския съд. Това станало с посредничеството на бившия временен административен ръководител Диан Василев, на когото Иванов беше заместник.

Ивайло Иванов беше единствен кандидат за квотата на ВКС, предложен от колежката си Владислава Цариградска. В гласуването по канидатурата му са участваха 56 върховни съдии, като 25 от тях дадоха гласа си за него. Така предвиденият в новия антикорупционен закон 5-членен състав на комисията остава засега непопълнен, като ще трябва да бъдат излъчени и гласувани нови кандидатури от квотата на ВКС. Останалите членове на комисията са вече избрани – адвокат Милен Шопов беше излъчен от Висшия адвокатски съвет, съдия Мариана Шотева – от Върховния административен съд, бившият шеф на АДФИ Пламен Тодоров – от парламента, а следователя Павел Гайдаров – от президента.

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