Съдят бърз кредитор за силови практики

Районна прокуратура-Благоевград е внесла в съда обвинителен акт срещу мъж с криминално минало от Сандански за принуда срещу клиент и служител на дружеството му за бързи кредити. И в двата случая целта била да се придобият дължими средства във връзка с дейността на дружеството.

През април 2024 г. клиент получил кредит в размер на 1000 лв. от фирмата, управлявана от обвиняемия. Договорено било да внася по 300 лв. месечно, а при окончателното погасяване на кредита да заплати 1300 лв., коете не се случило. Няколко месеца по-късно кредиторът поискал от незабавно погасяване на главницата и лихвата, вадейки силови аргументи – шамар и насочен към длъжника нож плюс закана за ползването му. Няколко дни по-късно натискът ескалирал с поставяне на 24-часов срок за погасяване на задължението, което дало резултат и длъжникът донесъл парите.

Година по-късно шефът на фирмата пък налетял на свой служител с искане да му предаде 80 000 лв., понеже в офиса имало просрочени вноски по кредити на стойност 60 000 лв. Приложени били същите доводи със заплахи за насилие, увреждане на имущество и други противоправни действия с тежки последици за него и неговите близки. След поредната заплаха, изпратена чрез мобилно приложение, служителят подал сигнал в полицията.