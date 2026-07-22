Спипаха „муле“ с плячката от телефонна измама

Служители на полицията в Перник разкриха в рамките на часове телефонна измама, при която 88-годишен жител на с. Драгичево бил въведен в заблуждение и предал близо 9 хил. евро на непознат мъж. Благодарение на бързите им действия е задържан 18-годишният преносител на парите, а почти цялата отнета сума е открита и иззета. Средствата предстои да бъдат върнати на пострадалия.

Сигналът е подаден вчера около обяд от кмета на селото, след като възрастният мъж предал парите пред дома си на непознатия, дошъл с кола. Преди това жертвата била изпързаляна по телефона, че сумата е необходима за спешна операция на очите на негов близък. При предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия бил установен използваният автомобил „Фолксваген Голф“. Съвместно с Главна дирекция „Национална полиция“ и ОДМВР-Плевен автомобилът бил локализиран и спрян на нейна територия, а водачът – задържан.

Както винаги, оказало се че е изпълнявал ролята на т.нар. „муле“ – преносител на паричната сума срещу заплащане, докато телефонните обаждания са били осъществени от извършители, намиращи се извън страната, обикновено в Румъния. При епидемията от телефонни измами у нас още няма данни за арестувани и съдени организатори на тези престъпни схеми.