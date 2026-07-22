НОИ в неспирна битка с измамните болнични

Националният осигурителен институт отчита пореден бум на опити за неправомерно получаване на обществени средства чрез фиктивна заетост в чужбина, съмнителни болнични листове и изкуствено завишени осигурителни доходи. От последния брой на информационния бюлетин на НОИ, посветена на контролната дейност на териториалното поделение в Благоевград, става ясно че хит в измамите са схеми с краткотрайна фиктивна заетост във Франция с цел получаване на по-високи обезщетения за безработица в България.

Установени са множество случаи, при които хора декларират работа във Франция за няколко дни или седмици при съмнения, че изобщо не са напускали страната. Изискана е информация от френските институции и от МВР за преминаванията през граничните пунктове, като са изпратени сигнали до прокуратура. Броят на заявленията с декларирана последна заетост във Франция е намалял обаче рязко в резултат на законодателната промяна от 2024 г., с която размерът на обезщетението за безработица вече не се определя единствено от дохода от последната работа в друга държава от ЕС.

НОИ отчита и активен контрол върху изплащането на болнични при злоупотреби с краткотрайни трудови договори с висок осигурителен доход без внесени осигуровки, рязко увеличаване на декларирания доход, масови корекции на осигурителни данни със задна дата, болнични, започнали преди назначаването на работа, както и продължителни болнични без болнично лечение. Засечени са вече и схеми с фиктивна краткотрайна заетост и в България.