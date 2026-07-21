Шеф на „Пътна полиция“ става зам.директор на дирекцията на МВР- Пловдив

Пловдивската дирекция на МВР има нов заместник-директор – досегашният началник на сектор „Пътна полиция“ в дирекцията Радослав Начев е временно преназначен на длъжността, като му се присъжда званието „комисар“.

Начев заемаше този пост и в периода от 8 декември до 12 октомври 2023 година, информират от ОДМВР-Пловдив. Той е роден през 1983 г. в Пловдив. През 2007 г. се дипломира по специалност „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ в Академията на МВР и започва професионалната си реализация като полицейски инспектор в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР.

През 19-годишната си служба на два пъти застава начело на този сектор, а също ръководи и секторите „Специализирани полицейски сили“ и „Специални тактически действия“.

През декември 2021 г. до първото му назначаване като заместник-директор, той е бил заместник-началник и началник на отдел „Пътна полиция“ в Столична дирекция на вътрешните работи.

За постигнати отлични резултати в изпълнение на служебната си дейност комисар Начев е награждаван многократно.