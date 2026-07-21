Прокуратурата разследва смъртта на арестант в Благоевград

Под надзора на прокуратурата в Благоевград се извършват действия по разследване по досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост на арестант, съобщиха от обвинението.

На 21 юли в килия в сградата на ареста в областния град е установена смъртта на 52-годишнияа Иван Андреев от Сандански, който е бил вкаран в ареста ден по-рано, сочи информация от местни медии. Предстояло е той да бъде транспортиран до затвора в Бобов дол, за изтърпяване на влязло в сила наказание „лишаване от свобода“.

От прокуратурата уточняват, че веднага след получаване на сигнала за смъртта му е извършен оглед на местопроизшествието. Разследването се провежда под ръководството на наблюдаващ прокурор.

Назначена е съдебномедицинска експертиза, която следва да установи причината на смъртта. Възложено е извършването на всички необходими процесуално-следствени действия за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая.