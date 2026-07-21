Правосъдният министър обжалва избора на и.ф.шеф в Административен съд-Пловдив

Правосъдният министър Николай Найденов обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) избора на Янко Ангелов за и. ф. председател на Административен съд – Пловдив, съобщиха от Министерство на правосъдието. Както е известно, Ангелов бе назначен на поста с решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 7 юли.

Според Найденов не е налице необходимост и неотложност тази точка да е включена като извънредна в дневния ред на съдийската колегия на ВСС. С тези действия е избегнато задължението за предварително уведомяване на участниците в заседанието на СК на ВСС, както и на самия министър, липсват и мотиви за обосновка на кандидатурата на съдия Ангелов, посочва правосъдният министър.

В съобщението на министерството се уточнява, че във връзка с практиката на внасяне на извънредни точки на заседание, Найденов е изпратил писмо и до прокурорската колегия на ВСС. В него той изразява сериозното си безпокойство от трайната тенденция да се внасят извънредни точки на заседание, по които липсват предварителни материали.

Министър Найденов обмисля да сезира Комисията по професионална етика за евентуални нарушения на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи. Правосъдният министър посочва, че ще упражни правото си да обжалва пред ВАС всяко решение на прокурорската колегия на ВСС, за което е констатирано нарушение, и ще внася предложения за дисциплинарни производства при наличие на данни за неспазване на служебните задължения от страна на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите.

Жалбата на министър Найденов е по повод решението на Народното събрание от 25 юни, с което бе прието, че ВСС с изтекъл мандат преди повече от година. Поради тази причина съветът няма право да приема решения, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система, касаят нейната независимост или имат траен кадрови или организационен ефект.