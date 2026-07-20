Спипаха сериен крадец на мотоциклети

Служители на СДВР задържаха 43-годишен мъж с множество криминални регистрации и присъди при опит за поредно присвояване на мотоциклет. След получения сигнал за престъплението, извършено снощи в ж.к. „Левски“, са предприети незабавни оперативно-издирвателни действия от служители на сектор „Престъпления, свързани с МПС“.

За часове е установено местонахождението на отнетото превозно средство, паркирано пред жилищен блок в столицата, в който извършителят пребивавал без адресна регистрация. В хода на разследването е установено, че мъжът използвал схема, при която се представял за потенциален купувач на обявени за продажба мотоциклети. Под предлог, че желае да тества превозното средство, се качвал на него и не го връщал на собственика. Разследващите продължават работата по установяване на евентуалната съпричастност на задържания и към други противозаконно отнети мотоциклети от територията на столицата.