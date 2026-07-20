Двамата подкупни данъчни остават засега в ареста

Окръжна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа двамата служители на НАП, обвинени за поискан и приет подкуп в размер на 300 евро. Рушветът е прибран при проверка на минимаркет в курорта Черноморец, община Созопол. Предстои внасяне в съда на искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на данъчни инспектори.

Сигналът до полицията е подаден от собственика на магазина, макар че в дейността му са установени множество нарушения. Проверката продължила около два часа и половина, след което данъчните поискали „почерпка„, за да съставят акт само за едно от тях. На въпроса колко искат, те му отговорили: „Колкото имаш на сърце, дай“. От НАП вече съобщиха, че двамата служители са отстранени от длъжност и срещу тях е започнало дисциплинарно производство, което ще продължи паралелно с наказателното разследване.