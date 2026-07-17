Тестостеронът, глупако!

Военният министър на САЩ Пийт Хесгет предлага въвеждане на тестове за тестостерон за армията. А ние?

Безкрайно любопитно нововъведение за армията на САЩ предлага министъра на отбраната Пийт Хегсет. Военнослужещите на възраст над 30 години ще бъдат задължени да се подлагат всяка година на изследване за тестостерон, който да улавя недостига му, обяви той.

Идеята е военните да поддържат подходящи нива на тестостерон, за да могат да изпълняват задачите си на най-високо ниво. Военните под посочената възраст също може да се тестват за нивата, но това е по желание, сочи нововъведението. Ако показателите са под нормата,

ще се препоръчва лечение с хормони,

но то няма да е задължително, е предложението.

Не е ясно дали предложението на Хегсет ще бъде въведено.

Но пък си си струва да си представим как подобна инициатива би могла да бъде имплементирана у нас. Това поне е без пари, не е като да купуваме F-16 и страйкъри.

Ако го правим, да е най-напред в структурите на МВР, после в армията. Защото по щат вътрешното ведомство има около 51 000 бройки, докато армията ни е около 45 000, от които реални военнослужащи са 25-27 000 души.

Няма лошо от подобно нововъведение. Освен това, тъй като от години

държавата ни се ръководи според това откъде духа вятърът,

въобще няма да е трудно да се предложи законопроект, да се обсъди от народното представителство и да се приеме.

То даже е необходимо. Без друго идеята да се въведат задължителни физически тестове за служителите някак позаглъхна във времето и вече нищо не се чува в тази посока. И приемаме, че е в реда на нещата да има служители с наднормено тегло.

Да не говорим, че около 10 на сто от служителите пък са с ТЕЛК -решения за нетрудоспособност, каквито данни изнесе преди време бившият вече шеф на МВР Веселин Вучков.

С една дума, има почва за такава промяна.

Има обаче една подробност: Какво правим с полово неутралните? Тестовете за тестостерон са разрез с политиката, не са коректни…Представете си само как ще реагират правозащитниците на идеята за лечение с хормони при нисък тестостерон?!

Някой ще рече, че е конспиративна теория, ама дали предложението на Хесгет не цели да задълбочи хаоса в НАТО? И президент Тръмп вземе да се изцепи, че наред с 5-те процента за отбрана,

тестовете за тестостерон трябва да станат задължителни

за страните-членки на НАТО, иначе ще ги остави са се оправят сами в днешния объркан свят…

Въобще какво става? В Дания например от 2024 г. има решение да набиране на момичета в армията. И всички навършили 18 години, се явяват в пунктове за оценка на годността за военна служба, както информира BBC. Жените се приемат в датската армия още от 1998 г., а през 2024 г. те вече съставляват една четвърт от преминалите военна служба.

Представете си само датска военна част, охраняваща любимия на Тръмп остров Гренландия и изпратена от него американска бойна част за окупирането му? Напращели от тестостерон американски войници срещу…

Не, това разбира се не може да се случи, ама кой знае!

Да оставим Дания настрана, но подобни

стъпки за полово неутрална военна служба

предприеха Норвегия и Швеция. Естония, Латвия и Литва също обсъждат идеята за въвеждане на наборна служба за жени от 2028 година.

Нещата са сложни. И най-добре е да изчакаме, да мине някоя и друга година, пък тогава да видим как да действаме. Това със сигурност го можем…