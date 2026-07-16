Магдалинчев не се явил в европарламента с правосъдния министър

Представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев не се явил без обяснение на среща с мониторингова група за демокрация, върховенство на закона и основни права към Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (ЛИБЕ) в Европейския парламент. Посещението било предвидено като съвместно с правосъдния министър Николай Найденов с цел запознаване с мерките в съдебната сфера.

Найденов представил последните изменения в Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуалния кодекс, както и със създаването на нова антикорупционна комисия. Наблегнал на усилията за обективност и доверие в процеса на реформи и защита на магистратите от намеса в работата им, както и на отговорността на институциите за осигуряване на обективност и прозрачност при избора на нов състав на Висшия съдебен съвет и предотвратяване на неправомерно влияние.