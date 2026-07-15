Улесняват процедурата за сезонни работници

Кабинетът одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, с които улеснява достъпа до българския пазар на труда на сезонни работници от трети държави за период до 90 дни. Срокът за регистрация за сезонна заетост се намалява от 10 на 3 работни дни, като ускорената процедура ще се прилага за работници, които през последните 5 години поне веднъж са извършвали такъв тип работа в България.

При кандидатстване за достъп до пазара на труда на гражданин на трета държава отпада изискването за представяне на копия от лични документи. Децентрализира се и процесът за регистриране на сезонни работници, като работодателите ще могат да подават декларации за регистрация на заетост в бюрата по труда в цялата страна. Промените са в съответствие с изискванията на европейското право и с Директива 2014/36/ЕС за сезонната заетост.