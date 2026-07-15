Свалят охраната от хижа „Петрохан“

Във връзка с разследването по досъдебното производство за смъртта на шест лица в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица предстои преустановяване на полицейската охрана на района около хижата, съобщават от прокуратурата. С пояснението, че полицейската охрана е била осигурена с оглед запазване на местопроизшествието и обезпечаване на извършваните действия по разследването, е посочено че необходимостта от продължаване на охраната е отпаднала.

Добавено е още, че за предстоящото освобождаване на района са уведомени наследниците на собствениците на имота. Доколкото стана ясно досега, наследник е майката на Ивайло Калушев, Стела Димитрова – Майсторова, която не може да влезе в имота си вече половин година. Това породи широки подозрения в прикриване и заличаване на следи от разследващите. Междувременно от Българския туристически съюз се оплакаха, че Майсторова отказвала да им продаде хижата, за да я ползват по предназначение за туристически цели.