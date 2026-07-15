Преброиха фалшивата стока от операция „Пирати“

В проведената миналия месец 10-дневна международна операция „Пирати 4“ са иззети над 1,7 милиона фалшифицирани и недекларирани стоки на приблизителна стойност 17,4 милиона евро. Ударът беше нанесен срещу престъпните мрежи за фалшифицираните стоки, митническите измами и незаконната трансгранична търговия.

Операцията се проведе от 15 до 26 юни 2026 г. на сухопътни гранични контролно-пропускателни пунктове, пристанища, летища и логистични центрове в Европа. „Пирати 4“ е в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT) — чрез която държавите и агенциите от ЕС съвместно се борят с тежката и организираната престъпност. Действията бяха ръководени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана – Frontex, а Агенция „Митници“ беше ко-лидер заедно с Европол.

В рамките на операцията „Пирати 4“ българските митнически служители са задържали 186 858 стоки, заради нарушаване на права на интелектуалната собственост. Открити са и 3 310 960 къса (165 548 кутии) недекларирани цигари, 4000 кг фреон и 163 кг парфюмни есенции. Конфискувани са 5,170 кг злато, 77 880 евро, 4 000 британски паунда и 5400 щатски долара. Обща стойност на задържаните стоки възлиза на близо 5 млн. евро, което е близо една трета от стойността на всички стоки, задържани по време на операцията.

При операцията в цяла Европа са задържани фалшифицирани дрехи, обувки, козметика и фармацевтични продукти. Установени са и големи количества недекларирани и незаконни стоки, включително горива, цигари, злато и пари в брой. Службите са открили и откраднати превозни средства, огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и екзотични диви животни и културни артефакти.