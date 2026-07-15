Пореден резил – прокуратурата пусна незабавно Мавродиев от ареста

Софийската градска прокуратура пусна незабавно от ареста екстрадирания у нас от Сърбия бивш депутат, председател на Комисията по финансов надзор и на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Това става незабавно след предаването му на българските власти във връзка с делото за източване на 150 млн. лв. под формата на необезпечени кредити за фирми, свързани с Румен Гайтански – Вълка.

Мавродиев беше задържан в Сърбия в началото на юни тази година във връзка със започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване. След докарването му у нас му повдигнаха обвинение, но незнайно защо прокуратурата решава че не налице опасност да се укрие, след като го търсеше в продължение на две години с европейска заповед за арест. Определена му е мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 50 хил. евр