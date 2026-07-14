Набелязват мерки срещу имотните измами с обстоятелствени проверки

Заместник районният прокурор при Софийската районна прокуратура Мирослава Чифчиева и общинският съветник от ПП – ДБ Димитър Шалъфов са провели работна среща, на която обсъдили предложение за въвеждане на механизъм за ранно откриване и сигнализиране при съмнения за имотни измами, свързани с обстоятелствени проверки по чл. 587 от ГПК.

Целта на предложението е да създаде ясен ред за работа на районните администрации и звената на Столична община при издаване на документи, които могат да бъдат използвани в такива процедури. Причината е, че при обстоятелствена проверка може да бъде издаден констативен нотариален акт въз основа на проверка от нотариус и свидетелски показания.

По време на срещата е отчетена тревожна тенденция на увеличаване на имотни измами, при които се използват такива процедури, особено при необитаеми, наследствени или слабо стопанисвани имоти. Механизмът предвижда по-внимателна проверка при случаи с починал или отсъстващ собственик, неясни данни за имота, внезапно деклариране или плащане на стари данъчни задължения, както и при действия чрез пълномощник, посредник или свързано лице.

Димитър Шалъфов предлага общинските служители да проверяват наличните регистри и преписки, връзката между заявителя и имота и дали има други лица, които са заявявали права или имат интерес към него. Основен акцент е в издаваните удостоверения да се отбелязва наличието на известни или възможни заинтересовани лица, установени от общинските регистри и преписки. По този начин нотариусът и останалите компетентни органи ще разполагат с по-пълна информация за имота и свързаните с него лица.

В механизма се предвижда също така, когато е възможно заинтересованите лица да бъдат уведомявани. Ако такова не може да бъде извършено, това обстоятелство ще се документира в преписката. Предвижда се, когато бъдат установени конкретни данни или съмнения за измама, използване на неверни документи или данни, лъжесвидетелстване или неправомерно снабдяване с нотариален акт, да бъде изпращан сигнал до прокуратурата.

По време на срещата е обсъдено каква информация трябва да съдържа сигналът, за да може по него да започне ефективна прокурорска проверка. Според Мирослава Чифчиева сигналът следва да включва данни за заявителя и имота, установените несъответствия, направените проверки, информация за пълномощници, свидетели и други свързани лица, както и наличните документи.

В хода на разговора е решено да се изготви контролен лист и образец на сигнал до прокуратурата, които да улеснят общинските служители при проверките, документирането на установеното и предприемането на навременни действия. Общото мнение е, че механизмът ще помогне рисковите случаи да бъдат разпознавани по-рано, а общината и прокуратурата да действат по-бързо и координирано в защита на гражданите и общинската собственост.