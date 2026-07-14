Колапс на Агенцията по вписвания след управлението на Митева

Остро писмо за системно беззаконие в Търговския регистър на Агенцията по вписвания изпрати Висшият адвокатски съвет до правосъдния министър. Недоволството е от дейността на длъжностните лица по регистрацията, които вписват промените по партидите на търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел.

Висшият орган на адвокатурата се позовава на информация от адвокати, които си късат нервите при подаване на заявления. В разрез с изискванията на закона длъжностните лица по регистрация не дават дължимите указания за отстраняване на нередовности или ги дават буквално в последната секунда, не спазват сроковете за назабавни произнасяния. Има дори случаи, в които нередовностите по подадените заявления биват установени след изтичане на 3-дневния срок за произнасяне, при което длъжностните лица по регистрация просто приемат, че не разполагат вече с правната възможност да дадат указания.

Всичко това води до липса на правна сигурност и натоварва бизнеса с подаване на последващи заявления и заплащане на нови такси и хонорари за същата услуга. Същевременно се възпрепятства сключването на договори, кандидатстването по обществени поръчки, банковото кредитиране и оперативната дейност на дружествата.

В писмото е изказано и предположение, че проблемите в последните седмици са породени от значителното увеличаване броя на заявления, свързано с превалутирането от левове в евро на капитала на дружествата. В тази връзка се предлагат спешни законодателни промени за удължаване на срока за превалутирането, както и въвеждане на задължение за търговците да представят за обявяване препис от устава или от дружествения договор с превалутиран капитал едновременно с подаване на първото следващо заявление за вписване на обстоятелства, свързани с промяна в устава или дружествения договор, а не с първото следващо заявление, независимо от неговия вид, каквато е сега.

От Агенцията по вписванията отговарят, че вече са предприети действия за провеждане на среща с представители на адвокатурата, работодателските организации, нотариалната общност, счетоводната професия и други професионални общности, които ежедневно работят с Търговския регистър. Целта е да бъдат обсъдени актуалните затруднения в регистърното производство и съвместно да бъдат набелязани организационни и законодателни решения за повишаване на ефективността, предвидимостта и качеството на услугата.

От Агенцията се позовават и на недостига на служители, посочвайки че реално работещите длъжностни лица по регистрацията са около 60 при утвърден щат от 119. Имало и незаети ръководни длъжности, продължително отсъствие на ключови служители и липса на достатъчна приемственост при управлението на отделни процеси. Налице е и значителното натрупване на необработени годишни финансови отчети в периода на предходното ръководство начело с отстранената след скандални разкрития Даниела Митева.