Фискалният съвет: По-късно пенсиониране в сектор „Сигурност“!

Провокативен пост на Фискалния съвет във Фейсбук по темата за работещите пенсионери в сектор „Сигурност“ предизвика ответна атака. След дебатът включи съкращения на персонал, поемане на осигуровки и премахване на обезщетения, съветът вкарва и алтернативното предложение за увеличаване на пенсионната възраст.

„Защо близо 11 хиляди служители на МВР в пенсионна възраст са още на работа? Защото се пенсионират твърде рано. Решението е да се вдигне пенсионната възраст в тази система“, написаха от Фискалния съвет, прилагайки снимка на плаж с подтекста за стандарта на пенсионираните ченгета. Предложена е и пенсионна възраст от 64 години и 9 месеца за полицаите, които не са на първа линия в професията.

Повечето отзиви са, разбира се, одобрителни. Има обаче и докачени от бранша, който контрират с искане за закриване на Фискалния съвет. Например: „Аз пък предлагам да закрием Фискалния съвет. За незапознатите Фискалния съвет са “видни икономисти” които вземат по 3 минимални заплати на заседание + 3 средни заплати на месец. Интересно колко хора получават 3 минимални заплати за всеки ден в който са отишли на работа. Интересно и видните икономисти до държавната софра ли опряха, че не могат да дават акъл по телевизията “на ползу роду” без пари.“