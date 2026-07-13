Обвинение за дъщерята на знаковия общинар Орлин Алексиев

Софийска районна прокуратура е привлякла към наказателна отговорност 24-годишната дъщеря на общинския съветник от София Орлин Алексиев. Събраните до момента доказателства сочат, че на 12.07.2026 г. Дарина Алексиева е управлявала в пияно състояние лек автомобил „Порше“. След като губи управлението и катастрофира на Околовръстното, полицията установява концентрация на алкохол в кръвта й 1.89 промила.

Алексиева е с чисто съдебно минало и е съдействала в хода на разследването, което е в нейна полза при определяне на мярката за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на 5000 евро. Свидетелството й за управление на МПС е отнето, като ще трябва да заплати и равностойността на автомобил, който няма да бъде отнет, защото не е нейна собственост.