Докарват Мавродиев утре от Белград

Издирваният от българските власти и задържан в Сърбия бивш председател на Комисията за финансов надзор, депутат от ГЕРБ и шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде докаран вероятно утре, съобщава БНТ. Екстрадицията беше разрешена от сръбския съд миналата седмица без провеждане на съдебно заседание.

Делото срещу скандалния финансист, по което се иска екстрадиция, е за отпуснатия от ББР огромен кредит в размер на 150 млн. лв. на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански – Вълка. По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Двамата са на свобода съответно срещу гаранции от 50 хил. лв. и 250 хил. лв.

Междувременно адвокатът на Мавродиев, Емануил Йорданов продължава да твърди, че клиентът му не се е укривал, а искал да се върне в България, за което дал доброволно съгласие. Вероятно защото знае, че делото е прах в очите на публиката и ще приключи с оправяне на сметките между поръчители и покровители.