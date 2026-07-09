Сърбия разреши екстрадицията на Стоян Мавродиев

Укрилият се и задържан в Сърбия бивш председател на Комисията за финансов надзор, депутат от ГЕРБ и шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран след разрешение сръбския съд, съобщи NOVA. Това е станало без провеждане на съдебно заседание, като предстои конвоирането на скандалния финансист у нас.

Делото, по което се иска екстрадиция, е за отпуснатия от ББР огромен кредит в размер на 150 млн. лв. на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански – Вълка. По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Двамата са на свобода съответно срещу гаранции от 50 хил. лв. и 250 хил. лв.