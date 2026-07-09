След въздуха пожарът в базата на „Екобулпак“ задушава и разделното събиране

Пожарът в базата на фирмата „Екобулпак“ в столичния кв. „Република“, в който пламналите суровини и химикали замърсиха въздуха в западната част на София, разстройва тежко и системата за оползотворяване на разделно събираните отпадъци. Дружеството обслужва цветните контейнери в 14 от 24-те района на столицата – „Надежда“, „Сердика“, „Красна поляна“, „Илинден“, „Възраждане“, „Витоша“, „Лозенец“, „Изгрев“, „Слатина“, „Люлин“, „Подуяне“, „Връбница“, „Панчарево“ и „Банкя“.

„Пожарът засегна именно базата, през която преминава значителна част от разделно събраните отпадъци. Това създава сериозно затруднение в обслужването – не поради липса на желание, а поради реален и обективен проблем с капацитета след инцидента. През последните дни проведохме няколко разговора с оператора, а вчера имахме и среща със собствениците. Заедно търсим решение, което да възстанови нормалното обслужване възможно най-бързо. Очаквам до седмица да имаме работещо решение“, написа столичният кмет Васил Терзиев в социалните мрежи.

Терзиев призовава както за правилно сортиране на отпадъците в засегнатите райони, за да заемат по-малко място, така и за задържането на част от опаковките у дома още няколко дни. Алтернативно решение е да бъдат ползвани цветните контейнери в районите, който се обслужват от други оператори без нарушения на графиците – „Средец“, „Красно село“, „Оборище“, „Триадица“, „Искър“, „Младост“, „Студентски“, „Овча купел“, „Нови Искър“, „Кремиковци“.