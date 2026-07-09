Пращаме жандармерист от Бургас за охрана на Париж

Старши полицай Георги Карагеоргиев от Зоналното жандармерийско управление в Бургас е част от международния екип, който ще подпомага опазването на реда в туристическите зони на Париж, информираха от МВР.

В рамките на 3 седмици, заедно с униформени колеги от Кипър, Швейцария, Португалия и Италия, той ще работи по график с полицаи от Парижката дирекция за обществена сигурност DSPAP (Direction de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne).

Международният полицейски екип ще функционира в рамките на правомощията на общите европейски бригади. Префектурата на полицията в Париж приветства инициативата и пожела успех на екипа в общата работа.

Участието на български полицаи в охраната на реда във френската столица става традиционно. През януари 2024 г. Франция официално поиска България да изпрати полицаи, които да участват в охраната на олимпийските игри в Париж. Френският аташе по вътрешна сигурност тогава Лоран Ърст отправи запитване към България с молба да изпрати полицейски служители, които да се включат в охраната на обществения ред и обезпечаването на сигурността по време на игрите, оповести тогава МВР. Париж поиска такава помощ от всички държави членки на ЕС.