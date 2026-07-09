Постоянен арест за жената, заплашвала свидетелка срещу „Калашниците“

Софийският градски съд наложи постоянна мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемата за принуда на свидетелка да промени показанията си по делото срещу „Калашниците“. Агресивната ромка е привлечена към наказателна отговорност за това, че в магазин в столичния кв. „Ботунец“ се нахвърлила срещу свидетелка с юмруци и ритници, крещейки: „Ще ви изселим от квартала, ще ви приключим, ще ви убием! Сега ще дойда във вас и ще видите какво ще стане с вас! Не искаме да ви виждаме повече в квартала, махнете се от Ботунец! Отивате да си променяте показанията, ако не си промените показанията, ще страдате!“.

За натиска срещу свидетели по делото за зверската катастрофа на „Челопешко шосе“ съобщи пръв по Нова телевизия адвокат Борис Акалиев, който представлява някои от пострадалите семейства. При удара на автомобилите на Траян и Васил Филипови се обърна автобус на градския транспорт, при което загинаха четирима души, а други петима пострадаха тежко. По думите на адвоката заканите са отправяни в социалните мрежи и дори лично в домовете на потърпевшите. Акалиев посочи, че е упражнявана всякаква форма на натиск – вербална и невербална.