МВР разигра антитерористичен учебен екшън в Разград

Жандармеристи, полицаи, пожарникари и екип за Спешна медицинска помощ си поиграха днес на стражари и терористи в планирано учение в Разград. Според информация на МВР, проведено е пълномащабно тактическо учение с практически действия за противодействие на тероризма.

В тренировката за действия при терористична заплаха и осъществен терористичен акт са участвали служители на Областната дирекция в Разград, сектор „Специални тактически действия“ при Зонално жандармерийско управление – Русе, Регионална дирекция „Гранична полиция“-Русе и РДПБЗН-Разград, както и екип на Центъра за спешна медицинска помощ, се посочва в съобщението на вътрешното министерство.

Според сценария на учението обявен за издирване

автомобил е взривен на бензиностанция

в близост до Разград, след което екшънът започва. Втори автомобил с трима маскирани и въоръжени мъже се придвижва към сграда на територията на града, където се провежда тренировка по баскетбол. Маскираните влизат в сградата и взимат състезателите като заложници.

Впоследствие, в течение на разрешаването на заложническата криза, започват преговори за освобождаване на задържаните. Тогава обаче ситуацията ескалира и се налага жандармеристите да предприемат действия по проникване в сградата.

При проникването

двама от терористите са застреляни,

но третият успява да избяга през авариен изход. Започва преследване от патрулен автомобил с включена светлинна и звукова сигнализация. По т.нар „Гаров път“ в Разград автомобилът на терориста е спрян с помощта на ленти с шипове. Извършителят не се подчинява на полицейските разпореждания и е произведена стрелба с тейзър, при която е свален и задържан. С това учението приключва.

Според анализа на МВР, в хода му са отработени действия по първоначална реакция при инцидент, оказване помощ на пострадали, изграждане на контролно-пропускателни пунктове и заградителни мероприятия, издирване и неутрализиране на извършители,

водене на преговори с похитителите

и координация между различните структури, ангажирани с овладяването на кризисната ситуация.

Основната цел на учението е проверка на готовността на структурите за реакция при терористична заплаха, както повишаване ефективността на действията при възникване на кризисни ситуации. Проведеното занятие потвърди добрата координация между институциите и способността им да реагират адекватно при сложни и динамични ситуации, е изводът на МВР.