КС отби атака срещу ограничения достъп до касационно обжалване

Конституционният съд отхвърли с мноизнство искането на Висшия адвокатски съвет срещу праговете за достъп до касационно обжалване по реда на Гражданския процесуален кодекс. Ограничението предвижда недопускане до касация на граждански и търговски дела съответно с цена на иска до 5 хил. лв. и 20 хил. лв. Идеята на тези прагове е Върховният касационен съд да не се задръства с „евтини“ дела с малък материален интерес.

КС не смята, че атакуваната разпоредба нарушава равенството на гражданите пред закона, правото на защита и конституционното задължение на ВКС да осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. Напомнено е, че има няколко решения, с които КС е разглеждал уредбата на касационното обжалване в действащия ГПК, като Конституцията не предвижда задължително триинстанционно производство.

„Определянето на допустимостта на касационното обжалване според паричната оценка на предмета и според рода на делото, съчетано с подбора на делата, не е противоконституционно, тъй като касационното обжалване е предназначено не да осигури достъпа на всички или на преобладаващия вид и брой дела до касационната инстанция, а да осигури законосъобразното решаване на делата, съчетано с изискването за разумен срок. Премахването на формалните критерии за допустимост на касационното обжалване според паричната оценка на предмета и според рода на делото би довело да претоварването на ВКС с много по-голям брой касационни жалби, което е предпоставка по-голяма част от противоречивата съдебна практика да изхожда от самия ВКС“, са казва р решението.