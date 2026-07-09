Кметът на Дупница излиза сух от делото за свирепа закана

Оправдателна присъда за кмета на Дупница Първан Дангов е постановил окръжният съд в Благоевград, съобщи „Лекс“. Делото е по обвинение за отправена от градоначалника люта закана към бившия вече началник на полицията в града Йордан Зарев. Повод за кметската ярост е извършвана проверка от Районното управление на МВР в града, при която са изискани документи и е изпратена призовка на кмета. Дангов не можал да понесе това „своеволие“, кипнал и изригнал срещу Зарев по телефона: „Щом искаш война, ще имаш война! Ще те приключа и съсипя – теб и твоите близки!“.

Районният съд в Благоевград осъди все пак Дангов условно на 3 месеца лишаване от свобода, след като в Дупница не се намери съдия, който да гледа делото. Всички магистрати си направиха отвод, което наложи Върховният касационен съд да определи друга, равна по степен съдебна структура, която да поеме наказателното производство. Отводите на дупнишките съдии бяха мотивирани с дългогодишно познанство – в случая както с подсъдимия кмет, така и с пострадалия полицейски шеф.

Въззивната инстанция в Благоевград отменя осъдителната присъда на районния съд в града с мотива, че не било ясно какво точно престъпление се е заканил да извърши кметът срещу Зарев с изразите „приключа“ и „съсипя“. Това пък водело до невъзможност подсъдимият да разбере в какво точно е обвинен, поради което делото трябва да бъде върнато на прокуратурата за оправяне на обвинителния акт, в който имало противоречие със същността на обвинението.

„Съдът намира, че така както е описано престъплението, а именно закана с престъпление срещу личността на пострадалия, без тази закана да е получила правно обосновано проявление в обстоятелствената част на обвинението, ограничава правата на подсъдимия да разбере конкретното обвинение и параметрите на своята защита в процеса“, мотивира се окръжният съд.

Първан Дангов е кмет на Дупница втори мандат от БСП, свързван с влиянието на Братя Галеви в града. Последно нашумя с нареждането за издигане на руското знаме на пилона пред общината в съпровод от руска музика. Дангов обясни тогава, че решението му е свързано единствено с историята, като именно проруските му позиции са вероятната причина да стигне до съд.